Vorlesen in der Stadtbibliothek im Mai 2019

Im Mai 2019 gibt es ein vielfältiges Programm beim Vorlesen am Samstag in der Stadtbibliothek Darmstadt im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2. Immer samstags um 11 Uhr lesen ehrenamtliche Vorlesepatinnen und -paten in der Kinder- und Jugendabteilung für Kinder ab 4 Jahren lustige, spannende und unterhaltsame Geschichten vor. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Am 4. Mai geht es mit Vorlesegeschichten aus dem Familienalltag unter dem Motto ‚Mein Papa und ich‘ los.

Eine Woche später, am 11. Mai, kommt der Kinderchor der Akademie für Tonkunst unter der Leitung von Claudia Nicolai in die Stadtbibliothek und unterhält mit vertonten Frühlingsgedichten.

Im Rahmen des 9. Darmstädter Jugend- und Kinderliteraturfestivals ‚Huch, ein Buch!‘ steht auch das Vorlesen am Samstag, den 18. Mai, in der Stadtbibliothek zum diesjährigen Motto ‚Du liest mich, du liest mich nicht!‘.

Am 25. Mai 2019 gibt es dann wieder zwei Kamishibai-Geschichten, das ist japanisches Erzähltheater, nämlich eine Geschichte mit dem kleinen Raben Socke und ‚Die dumme Augustine‘.