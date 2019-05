Verletzter Mann – Wer kann Hinweise geben?

Am Samstagabend (27.04.19) musste ein 49-jähriger Mann in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden, nachdem er mit schweren Gesichtsverletzungen in der Darmstädter Feldbergstraße, im Bahnhofsbereich, durch Anwohner aufgefunden wurde. Woher die Verletzungen des 49-jährigen Mannes stammen, ist derzeit noch unklar und müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe City des 1. Polizeireviers Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können (06151/969-3610).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen