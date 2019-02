Der 33-jährige Polizeikommissar, der am 09. Februar 2019 bei einem Unfall im Rahmen einer Einsatzfahrt schwer verletzt wurde (wir haben berichtet), ist am Dienstagnachmittag (26.02.2019) im Krankenhaus verstorben. Das Polizeipräsidium Südhessen trauert und ist in Gedanken bei den Angehörigen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen