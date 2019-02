Darmstädter Umweltdiplom 2019 startet

Zum 16. Mal startet die Wissenschaftsstadt Darmstadt in diesem Frühjahr die Aktion „Umweltdiplom“ für Kinder der vierten, fünften und sechsten Klasse. An allen Darmstädter Schulen wird in den nächsten Tagen das aktuelle Heft verteilt – darin finden sich, in Kooperation mit Unternehmen, behördlichen Einrichtungen, Verbänden, Vereinen und Initiativen naturwissenschaftliche, landwirtschaftliche, botanische, künstlerische und kreative Angebote, die sich an den Fragen und Interessen der Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren orientieren.

Mehr als 60 spannende Veranstaltungen an fast 200 Terminen sind so zustande gekommen. Alle diejenigen, die bis zum Sommer sechs Veranstaltungen besucht haben, erhalten nach den Sommerferien am Tag der Umweltinformationsbörse, 24. August 2019, das Darmstädter Umweltdiplom durch die Umweltdezernentin überreicht. „ Es ist eine besondere Freude, mit der Überreichung der Diplome das Engagement all jener zu würdigen, die außerhalb der Schulzeit ihren Wissenshunger auf viele verschiedene Umweltthemen stillen und sich diesen auch mal praktisch zu nähern“, sagt Dezernentin Barbara Akdeniz.

Ab dem 4. März 2019 ist die Anmeldung online auf www.darmstadt.de/umweltdiplom möglich, die Aktionen selbst beginnen am 11. März 2019 und dauern bis zu den Sommerferien.