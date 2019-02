Engel & Heilige – Der monatliche Heiligenkalender des HLMD: Heiliger Matthias

Am Sonntag, dem 24. Februar 2019, lädt das Hessische Landesmuseum Darmstadt (HLMD) in der Reihe »Engel & Heilige. Der monatliche Heiligenkalender des HLMD« um 15 Uhr zu der Führung »Heiliger Matthias« mit Dr. Thomas Foerster, Kunst des Mittelalters, ein.

Die Verehrung des heiligen Matthias hat ihr Zentrum in der altehrwürdigen Bischofsstadt Trier. Denn hier befindet sich in der St. Matthias-Basilika das Grab des Heiligen und es ist das einzige Apostelgrab nördlich der Alpen. Ob es Glück oder Gottesentscheid war, dass Matthias einer der Zwölf Apostel Jesu wurde und in welcher Weise er uns auf mittelalterlichen Kunstwerken im HLMD begegnet, das wird am 24. Februar bei Engel & Heilige herausgefunden.