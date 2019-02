Schwimmveranstaltung in der Traglufthalle am Nordbad

Der DSW 1912 Darmstadt richtet am Samstag, 23. Februar 2019, die Schwimmsportveranstaltung „Süddeutsche Meisterschaften für Menschen mit Behinderungen“ von 9 bis 18 Uhr in der Traglufthalle am Nordbad aus. Erwartet werden rund 100 Sportlerinnen und Sportler, die für über 30 verschiedene Vereine starten. Neben den deutschen Vertretungen sind auch internationale Teams am Start.

Bürgermeister und Sportdezernent Rafael Reißer freut sich, dass der DSW und Darmstadt für diese überregionale Schwimmsportveranstaltung Gastgeber sein darf und bittet um Verständnis, dass die Traglufthalle am Nordbad an diesem Tag geschlossen bleibt. Besucher sind zu diesem Sportevent herzlich willkommen.

Das Bezirksbad Bessungen hat an diesem Tag von 8 bis 19 Uhr geöffnet.