Wissenschaftsstadt Darmstadt sucht stellvertretende Schiedsperson für Eberstadt

Im Schiedsamtsbezirk Eberstadt ist die Stelle einer stellvertretenden Schiedsperson zu besetzen. Dafür sucht die Wissenschaftsstadt Darmstadt eine Bürgerin oder einen Bürger mit Wohnsitz in Eberstadt, der oder die ihrer Persönlichkeit nach zur Streitschlichtung besonders befähigt ist. Die ehrenamtlich tätige Schiedsperson wird von der Stadtverordnetenversammlung für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Zu den Aufgaben von Schiedspersonen gehört es, in bestimmten bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten (vor allem Nachbarstreitigkeiten) sowie bei Strafdelikten, bei denen das öffentliche Interesse der Staatsanwaltschaft an der Strafverfolgung fehlt (etwa Beleidigungen), zwischen den streitenden Parteien zu schlichten. Eberstädterinnen und Eberstädter, die diese Aufgabe übernehmen möchten, können ab sofort ihre Bewerbung und ihren Lebenslauf per Mail an rechtsamt [at] darmstadt [dot] de senden – oder per Post an Wissenschaftsstadt Darmstadt, Rechtsamt, Luisenplatz 5 A, 64283 Darmstadt. Rückfragen werden unter Fernruf 06151 13 24 62 beantwortet.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt