Wegen Bauarbeiten in der Straße Am Kloßberg fährt die Line N von Montag (18.02.19) an bis einschließlich Freitag (1. März) in Mühltal eine Umleitung. Die Haltestelle „Gewerbepark“ entfällt in beide Richtungen.

Download: Fahrplan der Linie N vom 18.2.-1.3.2019 (PDF, 92 KB)