Raubüberfall auf Wettbüro

Am Mittwochabend (23.01.2019) gegen 22:40 Uhr, betrat ein mit einer silbernen Pistole bewaffneter Mann ein Wettbüro in der Elisabethenstraße in Darmstadt und bedrohte den Angestellten. Dieser musste den Inhalt der Kasse herausgeben. Anschließend flüchtete der Räuber mit mehreren hundert Euro Beute mit einem Fahrrad in Richtung Neckrstraße. Der Angestellte wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 170cm großen Mann, südländischer Erscheinung, handeln. Er war zur Tatzeit mit einem dunklen Kapuzenpulli, einer grauen Jacke und dunkler Hose bekleidet und trug eine schwarze Maske. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei, K10 Darmstadt, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen