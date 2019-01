Eberstadt: Spielautomaten aufgebrochen – Zeugen gesucht

Zwei Spielautomaten, aufgestellt in einer Gaststätte am Eberstädter Marktplatz, gerieten am frühen Mittwochmorgen (23.01.19) in den Fokus Krimineller.

Gegen 3.30 Uhr löste die Alarmanlage der Lokalität aus, nachdem die Täter sich gewaltsam Zugang zu dem Schankraum verschafft und dort die Geräte aufgebrochen hatten. Mit dem erbeuteten Bargeld, bei dem es sich nach ersten Schätzungen um mehrere Tausend Euro handeln dürfte, suchten sie zu Fuß das Weite. Zeugen konnten zwei verdächtige, Personen in Richtung Schwanenstraße rennen sehen. Sie werden als männlich mit osteuropäischem Erscheinungsbild, bekleidet mit dunklen Mützen sowie dunklen Jacken beschrieben. Auf dem Rücken führten sie dunkle Taschen mit sich. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen