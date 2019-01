Eberstadt: Schläge an Haltestelle

Drei junge Männer im Alter von 17, 18 und 19 Jahren sind am Sonntagabend (06.01.19) unerwartet an der Haltestelle Frankenstein, Seeheimer Straße, von einer größeren Personengruppe geschlagen worden. Nach ersten Ermittlungen soll der Angriff gegen 20.20 Uhr ohne Vorwarnung aus der bis zu 30-köpfigen Gruppe ausgegangen sein. Mit leichten Verletzungen wurden die jungen Männer zunächst in einem Krankenhaus behandelt. Die Suche nach der großen Personengruppe verlief am Abend vorerst ohne Ergebnis.

Die Polizei in Pfungstadt (DEG) sucht zur Klärung des Sachverhalts dringend Zeugen, die entsprechende Beobachtungen an der Haltestelle gemacht haben und Hinweise geben können. Telefon: 06157 / 95090.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen