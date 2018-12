21-Jähriger uriniert gegen geparkte Fahrzeuge – Polizeibeamter nach Widerstand erheblich verletzt

Weil er am frühen Morgen des 1. Weihnachtstages (25.12.18) gegen 04.10 Uhr auf dem Parkplatz am Musikpark in der Gräfenhäuser Straße gegen geparkte Fahrzeuge urinierte, kontrollierte eine Polizeistreife einen 21 Jahre alten Mann.

Im Laufe der Kontrolle wurden die Beamten anschließend beleidigt und von dem 21-Jährigen attackiert. Er konnte von den Polizisten überwältigt werden.

Ein 25 Jahre alter Beamter der Polizeiautobahnstation Südhessen erlitt bei der Auseinandersetzung eine schwere Knieverletzung und musste den Dienst einstellen. Sein 30 Jahre alter Kollege wurde wie der Angreifer leicht verletzt.

Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund seines Gesundheitszustandes zunächst in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen