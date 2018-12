Ladendetektiv attackiert – Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am späten Donnerstagabend (13.12.18) eine Flasche Vodka in einem Einkaufszentrum entwendet und bei seiner Flucht einen Ladendetektiv attackiert. Gegen 21.50 wurde der Mitarbeiter des Marktes in der Leydheckerstraße auf den circa 20 bis 25 Jahre alten und 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann aufmerksam. Als der Täter, der eine kräftige Statur und kurze, dunkelblonde Haare hat, den Laden verlassen wollte, sprach ihn der Ladendetektiv an. Unvermittelt schlug der Kriminelle dem Zeugen mit der Flasche auf den Kopf und flüchtete anschließend mit seiner Beute. Er trug einen dunkelgrünen Parka, eine Bluejeans sowie schwarze „Nike“ Turnschuhe. Zeugen, die den Beschriebenen gesehen oder sonstige Hinweise zum Sachverhalt haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 3. Polizeireviers zu melden (06151/969-3810)

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen