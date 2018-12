Bekleidungsgeschäft im Fokus Krimineller

Drei Jacken im Wert von rund 4500 Euro haben noch unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen (12.12.18) aus einem Bekleidungsgeschäft in der Wilhelminenstraße / Ecke Adelungstraße gestohlen. Kurz vor 3 Uhr schlugen die Kriminellen die Schaufenster ein, schnappten sich ihr Diebesgut und traten unerkannt die Flucht an. Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen