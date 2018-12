Einbruch in Kindergarten – Zeugen gesucht

Ungebetene Gäste haben in der Zeit zwischen Freitag (07.12.18), 17 Uhr und Montagmorgen (10.12.18), 7 Uhr einen Kindergarten in der Bessunger Straße heimgesucht. Indem die noch unbekannten Täter eine Fensterscheibe des Gebäudes zerschlugen, verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu der Einrichtung und betraten offenbar mehrere Räume. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Kriminellen die Schränke und Schubladen. Dabei erbeuteten sie einen Laptop. Unerkannt traten die Eindringlinge die Flucht an. Am frühen Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter des Kindergartens den Schaden, der derzeit auf mindestens 2000 Euro geschätzt wird, und informierten die Polizei. Die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen