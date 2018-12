Arheilgen: Silberner Toyota Avensis gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Am Freitagabend (07.12.18) hatten es noch unbekannte Täter auf einen silberfarbenen Toyota Avensis in der Weiterstädter Straße abgesehen. Auf noch nicht bekannte Art und Weise verschafften sich die Diebe in der Zeit zwischen 19 Uhr und 24 Uhr Zugang zu dem Autoinnenraum und entwendeten das Fahrzeug. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DI-AB 308 angebracht. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Darmstädter Polizei (3.Polizeirevier) ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, oder die Hinweise zum Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich mit den Ordnungshütern unter der Rufnummer 06151/969-3810 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen