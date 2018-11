Wissenschaftsstadt Darmstadt erfasst in den kommenden Tagen Bild- und Laserdaten der Stadt bei Überflug

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wird in den kommenden Tagen durch die Firma Hansa Luftbild AG eine Befliegung des Stadtgebietes von Darmstadt und Umgebung vornehmen. Dabei werden mittels eines Hubschraubers Bild- und Laserdaten erfasst. Um die hohen Genauigkeitsanforderungen zu erfüllen, erfolgt der Flug in rund 300 m Höhe und mit einer Geschwindigkeit von 70 Knoten (ca. 130 km/h). Die Mission wird ca. 6 Stunden dauern, dabei wird das Stadtgebiet in 42 Nord/Süd-Streifen abgeflogen. Der Hubschrauber ist ein Bell JetRanger mit der Kennung D-HAFX. Die Erfassung mit Bildkamera und Laserscanner ist für die Bevölkerung völlig gefahrlos. Da es sich um einen sogenannten ‚eye-save‘ Laser handelt, kann der Hubschrauber bei seiner Arbeit auch direkt beobachtet werden. Die Daten werden im Anschluss bearbeitet, um unter anderem das digitale Stadtmodell Darmstadts zu qualifizieren und den Hochwasserschutz zu verbessern.