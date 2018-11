Im Advent mit dem Datterich-Express auf Glühwein-Tour

An sieben Tagen im Dezember geht der Datterich-Express auf weihnachtliche Glühwein-Tour. Die einstündigen Rundfahrten durch das festlich geschmückte Darmstadt bieten den idealen Rahmen, um mit der Familie, Freunden, Kollegen den Advent zu genießen und zu feiern. An Bord des nostalgischen Drei-Wagen-Zugs mit den zeittypischen Schattenrissfiguren von Hermann Pfeifer sorgen heißer Glühwein und weihnachtliche Leckereien für das leibliche Wohl.

Wegen der großen Nachfrage in den vergangenen Jahren bietet die HEAG mobilo die Glühwein-Touren jetzt an sieben Veranstaltungstagen. Die Fahrten finden statt am 4., 6., 11., 13., 18., 19. und 20. Dezember. Sie beginnen und enden an der Haltestelle „Kongresszentrum“. Abfahrt ist jeweils um 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und 19.30 Uhr.

Die Tour-Tickets kosten inklusive Speisen und Getränke 16,00 Euro für Erwachsene und 14,50 Euro für Kinder. Auch alkoholfreie Getränke sind erhältlich. Tickets gibt es ab sofort im Kundenzentrum der HEAG mobilo. Damit die Gäste in kleineren Gruppen zusammen sitzen und die Fahrt gemeinsam erleben können, beinhalten alle Tickets auch eine Platzreservierung.

Mit den Glühwein-Touren enden die Genusstouren in diesem Jahr. Weitere Informationen zum Datterich-Express gibt es im Internet unter www.heagmobilo.de/datterich-express – demnächst auch zum Fahrtenangebot 2019.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH