Drei Tonnen Kupfer im Wert von rund 10.000 Euro erbeutet

Das Umspannwerk eines Energieversorgungsunternehmens in der Messeler-Park-Straße in Arheilgen geriet in der Nacht zum Donnerstag (08.11.18) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich zunächst unberechtigt Zutritt auf das Gelände und zerkleinerten vermutlich noch an Ort und Stelle Kupferrohre und -kabel. Nach ersten Schätzungen dürften die ungebetenen Besucher über drei Tonnen des Buntmetalls im Wert von zirka 10.000 Euro erbeutet haben. Für den Abtransport stand offenbar ein Fahrzeug bereit.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Arheilgen unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen