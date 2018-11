Ausbau Fernwärmenetz: Bauarbeiten in der Vogelsbergstraße

Für den Ausbau des Fernwärmenetzes in Darmstadt starten am Rhönring weitere Bauabschnitte. Zunächst wird vom 5. bis 16. November 2018 die Vogelsbergstraße östlich der Taunusstraße voll gesperrt. In einem zweiten Schritt wird die Vogelsbergstraße westlich der Taunusstraße zwischen 19. und 23. November 2018 voll gesperrt.

Quelle: ENTEGA AG