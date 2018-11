Eberstadt: Türen von Stadtbibliothek eingetreten

Noch unbekannte Vandalen haben in der Nacht zum Donnerstag (31.10.-1.11.18) ihre Spuren in der Stadtbibliothek hinterlassen und einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro verursacht. In der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 2 Uhr rissen die Kriminellen die Außenlampen im Eingangsbereich der Einrichtung ab und schlugen den Glaseinsatz der Haupteingangstür ein. Offenbar gelangten sie so in den Vorraum und beschädigten dort eine weitere Schleusentür. Die Polizei in Eberstadt ermittelt in diesem Fall wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise werden in diesem Zusammenhang an die Beamten unter der Telefonnummer 06151/969-3992 erbeten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen