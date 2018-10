Feuer in der Erich Kästner Schule

Am Montag (29.10.2018) kam es um 13:30 Uhr zu einem Brand in der Erich-Kästner-Schule in Darmstadt Kranichstein. Unbekannte hatten in einer Toilette im Erdgeschoss einen Handtuchspender angezündet. Der Hausmeister hatte mit einem Feuerlöscher versucht den Brand zu löschen, musste das aber wegen der starken Rauchentwicklung abbrechen. Die Schule wurde durch die ausgelöste Brandmeldeanlage geräumt, sodass die Schüler das Gebäude schnell verlassen konnten und keine Personen zu Schaden gekommen sind. Die Feuerwehr Darmstadt konnte den Brand schnell löschen. Auf Grund der großen Rauchentwicklung, der Handtuchspender war aus Kunststoff, mussten von der Feuerwehr umfangreiche Lüftungsarbeiten durchgeführt werden. Der Sachschade in der betroffenen Toilette ist erheblich. Die Schulleitung entscheidet am Dienstag über die weitere Nutzung der angrenzenden Bereiche.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt