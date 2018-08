Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 28-Jähriger Mann aus Lützelbach (Odenwaldkreis) befuhr am Samstag (04.08.2018) mit seinem gerade angemieteten Motorrad die Rheinstraße in Darmstadt. Auf der Kreuzung zur Neckarstraße verlor der 28-Jährige, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Nach dem Sturz rutschen Fahrzeug und Fahrzeugführer gegen eine Verkehrsinsel und das darauf befindliche Verkehrszeichen, was zum mehrfachen Überschlagen des Fahrzeugs führte. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden von ca. 6000 EUR. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Motorrads kurzzeitig gesperrt werden. Der Straßenbahnverkehr wurde hierdurch beeinträchtigt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen