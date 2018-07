Wasserrohrbruch in der Heidelberger Landstraße: Busse werden umgeleitet

Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Heidelberger Landstraße werden die Ersatzbusse der Linien 7 und 8 am Freitag (20.07.18) im Abschnitt zwischen Eberstadt Friedhof und Wartehalle umgeleitet. Betroffen ist auch die Buslinie EB. Die Haltestelle „Kirche“ entfällt. Die Haltestelle „Modaubrücke“ ist in die Pfungstädter Straße verlegt. Die Fahrgäste müssen mit deutlich längeren Fahrtzeiten rechnen. Die Behebung der Störung wird voraussichtlich den ganzen Freitag (20.07.18) andauern.