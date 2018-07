Bauarbeiten in der Lichtenbergstraße

Am Montag (23. Juli 2018) startet ein weiterer Bauabschnitt für den Ausbau des Fernwärmenetzes in Darmstadt. Gearbeitet wird in der Lichtenbergstraße in Darmstadt. Während der Bauarbeiten muss die Lichtenbergstraße zwischen Röhnring und Vogelsbergstraße gesperrt werden. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen.

Quelle: ENTEGA AG