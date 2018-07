ÖPNV: Anzeiger am Luisenplatz funktionieren wieder

Alle sechs Abfahrtsanzeiger am Luisenplatz funktionieren wieder. Damit haben Fahrgäste wieder wie gewohnt einen schnellen Überblick über die nächsten Abfahrten von Bussen und Straßenbahnen an dem zentralen ÖPNV-Knoten. Die 2011 neu beschaffte Technik war wegen der hohen Datenmengen immer störanfälliger geworden. Die großen grauen Stelen wurden daher Ende letzten Jahres von der HEAG mobilo abgeschaltet. Jetzt werden dort alle Abfahrtszeiten der Stadt- und Regionallinien wieder vollständig und in Echtzeit-Qualität angezeigt.

Um ein möglichst hohes Maß an Zuverlässigkeit zu erreichen, hat die HEAG mobilo in das Metallgehäuse eine neue leistungsfähigere LED-Technik verbaut und auch die Ansteuerungstechnik komplett erneuert. Eine Kontrastfolie auf den Scheiben verbessert zudem die Lesbarkeit der weiß leuchtenden Anzeigetexte. Die übergangsweise errichteten Paddelanzeiger sind bereits abgeschaltet und werden in den kommenden Tagen nach und nach abgebaut.

Die in den großen Stelen verbaute neue Technik wird es künftig auch an der Haltestelle „Windmühle“ geben. Dort wird die HEAG mobilo eine baugleiche Stele voraussichtlich im Herbst installieren. Bis dahin sorgt auch dort übergangsweise wieder ein „Paddelanzeiger“ für aktuelle Fahrgastinformation.

Quelle: HEAG mobilo GmbH