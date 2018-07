Kranzniederlegung in Gedenken an die Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Am 20. Juli 2018 jährt sich zum 74. Mal der Tag, an dem das Attentat auf Adolf Hitler misslungen ist. Anlässlich dieses besonderen Datums wird Doris Fröhlich, Mitglied des Magistrats der Wissenschaftsstadt Darmstadt, in Vertretung für Oberbürgermeister Jochen Partsch, zum Gedächtnis an die Widerstandskämpfer um 11 Uhr auf dem Waldfriedhof, einen Kranz niederlegen. Bürgerinnen und Bürger sind ebenfalls herzlich zur Gedenkveranstaltung eingeladen.