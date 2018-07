Autofahrer mit 3,77 Promille gestoppt – Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Auffallend langsam und unsicher befuhr ein 40-Jähriger am Dienstagabend (10.07.18) mit seinem Auto die Frankfurter Straße in Richtung der Bundesstraße 3. Mit diesem Fahrverhalten weckte er die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife des 3.Polizeireviers. Die Beamten kontrollierten den Mann umgehend und stellten schnell die Ursache für die verlangsamte Fahrt des Wagenlenkers fest. Deutlich zu viel hatte der Mann dem Alkohol zugesprochen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von 3,77 Promille an. Somit war die Weiterfahrt beendet und der Abend endete für den 40 Jahre alten Mann auf dem Polizeirevier. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen