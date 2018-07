Ungebetene Gäste im Jugendpfarramt – Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Sonntagabend (08.07.) und Montagmittag (09.07.18) geriet ein kirchliches Jugendhaus in der Kiesstraße ins Visier ungebetener Besucher. Auf der Suche nach Wertgegenständen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Ob und in welchem Umfang die Diebe Beute machten ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Sonntagabend, 20.45 Uhr und 12 Uhr am Folgetag aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Alles Sachdienliche nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen