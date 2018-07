Tageseinnahmen bei Abbau des Verkaufsstandes gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Nur wenige Sekunden reichten einem Dieb am frühen Dienstagmorgen (03.07.2018), um sich die Tageseinnahmen eines Verkaufsstandes des Heinerfestes zu schnappen. Nach ersten Ermittlungen war der Standbetreiber kurz nach 2 Uhr in der Zeughausstraße mit den Abbauarbeiten seines Verkaufsstandes beschäftigt. Die Tageseinahmen von mehreren tausend Euro hatte er in einer schwarzen Lederumhängetasche in seinem Lastwagen deponiert. Ein Krimineller nutzte einen unbeobachteten Augenblick und entwendete die Ledertasche samt Inhalt. Als der Standbetreiber nur kurze Zeit später das Fehlen der Tasche bemerkte, fehlt von dem Täter bereits jede Spur. Die Ermittlungsgruppe City hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang eine Person mit schwarzer Ledertasche aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen