Roter VW-Käfer verschwunden – Zeugen gesucht

Ein roter VW-Käfer ist in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (01.07.2018) und Montagvormittag (02.07.2018) in der Kekulestraße spurlos verschwunden. Das 1978 gebaute Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-EJ 289 war ordnungsgemäß geparkt. Am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr fehlte von dem Auto jede Spur. Der Wert des Fahrzeugs beläuft auf rund 20.000,- Euro. Die Beamten der Ermittlungsgruppe City haben die Ermittlungen zum Verbleib des roten Käfers sowie zu den möglichen Dieben aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06151 / 969-0 um Zeugenhinweise.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen