Jugendhaus Messeler Straße: Umfangreiches Programm während der Sommerferien

Auch in diesem Jahr bietet das Team des Kinder- und Jugendhauses „Messeler Straße“ für die Sommerferien ein umfangreiches Programm an, bei dem sich Kinder ab zehn Jahren und Jugendliche kreativ ausprobieren und auf Entdeckungsfahrt gehen können.

Teilnahme an der „K.O.B.R.A. Soccer Challenge 2018“, Freitag, 22. Juni 2018 An dem Tag hat das Jugendhaus keinen „offenen Treff“. Weitere Informationen sind im Jugendhaus zu erhalten.

Kochangebot, 14.30 Uhr, 25. Juni 2018 An dem Tag hat das Jugendhaus von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Kosten für das Kochangebot: 1 Euro pro Person.

Fußball-WM live, Dienstag, 26. Juni 2018 von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Um 16 Uhr gibt es „Fußball-WM live“. Kein Unkostenbeitrag

Fußball-WM live, Mittwoch, 27. Juni 2018 von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Um 16 Uhr gibt es „Fußball-WM live“. Außerdem ist von 14 bis 20 Uhr die mobile Jugendberufshilfe zu Gast. Kein Unkostenbeitrag

Softball-Turnier, Donnerstag 28. Juni 2018 Von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Um 13.30 Uhr findet ein Softball-Turnier statt. Kosten für das Soft-Ball Turnier: 50 Cent pro Person

„Spiel & Spass“, Freitag, 29. Juni 2018 Das Jugendhaus hat bei „Spiel & Spass“ von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Kein Unkostenbeitrag

„Heinerfestmontag“, 2. Juli 2018 bleibt das Jugendhaus geschlossen.

Fußball-WM live, Dienstag, 3. Juli 2018 Von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Um 16 Uhr gibt es „Fußball-WM live“. Kein Unkostenbeitrag

Mobile Jugendberufshilfe, Mittwoch, 4. Juli 2018 hat das Jugendhaus von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Heute ist von 14 bis 20 Uhr wieder die mobile Jugendberufshilfe zu Gast. Kein Unkostenbeitrag

Tagesausflug ins Schwimmbad, Donnerstag, 5. Juli 2018 Ab 11 Uhr findet ein Tagesausflug in das Schwimmbad (Freizeit- und Familienbad) in Langen statt. Treffpunkt ist am Jugendhaus um 11 Uhr, Rückkehr gegen 18 Uhr ebenfalls am Jugendhaus. Eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten ist notwendig (Vordrucke gibt es im Jugendhaus). Unkostenbeitrag: 1,50 Euro pro Person. An dem Tag hat das Jugendhaus selbst keinen „offenen Treff“.

„Spiel & Spass“, Freitag, 6. Juli 2018 An dem Tag hat das Jugendhaus bei „Spiel & Spass“ von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Kein Unkostenbeitrag

Kochangebot, Montag, 9. Juli 2018 An dem Tag hat das Jugendhaus von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Um 14.30 Uhr findet wieder ein Kochangebot statt. Unkostenbeitrag: 1 Euro pro Person

Fußball-WM live, Dienstag, 10. Juli 2018 Das Jugendhaus hat geöffnet von 18 bis (ca.) 22 Uhr. Um 20 Uhr gibt es „Fußball-WM live“. Kein Unkostenbeitrag

Fußball-WM live, Mittwoch, 11. Juli 2018 Das Jugendhaus hat geöffnet von 18 bis (ca.) 22 Uhr. Um 20 Uhr gibt es „Fußball-WM live“. Kein Unkostenbeitrag

„Spiel & Spass“, Donnerstag, 12. Juli 2018 Das Jugendhaus hat bei „Spiel & Spass“ von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Kein Unkostenbeitrag

„Spiel & Spass“, Freitag, 13. Juli 2018 Das Jugendhaus hat bei „Spiel & Spass“ von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Kein Unkostenbeitrag

Weitere Informationen und das Programm sind im kommunalen Kinder- und Jugendhaus in der Messeler Straße 114 in Darmstadt-Arheilgen (Telefon 06151 37 03 12) zu erhalten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt