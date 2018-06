Focus-Ärzteliste 2018: Sieben Ärzte des Klinikums Darmstadt als Top-Mediziner empfohlen

Fünf Klinikdirektoren des Klinikums Darmstadt werden von der FOCUS-Ärzteliste 2018 erneut als Top-Mediziner empfohlen, zwei sind neu in die Auszeichnung hinein gekommen: Sie gehören damit laut Focus zu den führenden Ärzten Deutschlands.

Als Top-Mediziner sind in der Juli/August-Ausgabe 2018 des Focus Gesundheit gelistet: Priv. Doz. Dr. med. Sven Ackermann von der Frauenklinik für Brustkrebs und gynäkologische Tumoren, Priv. Doz. Dr. med. Farzin Adili von der Klinik für Gefäßmedizin für Gefäßchirurgie, Prof. Dr. med. Rupert Bauersachs von der Klinik für Gefäßmedizin für Venenleiden, Prof. Dr. med. Karl Heinz Emmerich von der Augenklinik für Lidkorrektur, Priv. Doz. Dr. med. Maurizio Podda von der Hautklinik für Botox & Filler und Fettabsaugung, Dr. med. Georg Frey von der Klinik für Neonatologie / Perinatalzentrum Südhessen – die Frühgeborenenintensivstation ist eine Einrichtung der Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret im Klinikum Darmstadt – für Neonatologie sowie Prof. Dr. med. Dietmar Lorenz von der Chirurgischen Klinik I – Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie – für Tumoren des Verdauungstrakts und für Bauchchirurgie.

Das FOCUS Gesundheitsmagazin nennt jährlich die bundesweit 3.000 besten Ärzte in unterschiedlichen medizinischen Fachdisziplinen und erstellt eine Übersicht über die führenden Spezialisten für verschiedene individuelle Erkrankungen. Dafür gehen bei der laut Focus unabhängigen Datenerhebung große Umfragen in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachgesellschaften, wissenschaftliche Publikationen sowie Empfehlungen von Patientenverbänden, Selbsthilfegruppen, Klinikchefs, Oberärzten und niedergelassenen Medizinern in die Bewertung ein. Die Focus-Liste, erhoben von dem unabhängigen Recherche-Institut Munich Inquire Media (MINQ) will Betroffenen und deren Angehörigen helfen, die richtigen Ansprechpersonen für ihr gesundheitliches Problem zu finden.

