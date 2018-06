Lesung mit Sabine Kornbichler

Am 7. Juni 2018 um 19 Uhr 30 liest die Schriftstellerin Sabine Kornbichler aus dem Kriminalroman „Der letzte Gast“ für die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken im Künstlerkeller im Schloss, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Sabine Kornbichler: Der letzte Gast. München: Piper 2018.

München. Ein Tag wie jeder andere. Die Dogwalkerin Mia bringt den Dackel ihrer schwer kranken Kundin Berna zurück. Die alte Dame schickt Mia mit der Bitte fort, in zwei Stunden noch einmal wiederzukommen. Später reagiert sie jedoch nicht auf ihr Klingeln. Alarmiert dringt Mia in das Haus ein. Sie entdeckt Berna erdrosselt in ihrem Bett. Von diesem Moment an ist sie für die Polizei eine wichtige Zeugin – und für den Täter eine ernst zu nehmende Gefahr.

SABINE KORNBICHLER arbeitete in einer Frankfurter PR-Agentur, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Schon ihr Debüt, »Klaras Haus«, war ein großer Erfolg. Mit »Das Verstummen der Krähe« wurde die Münchner Autorin für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert.