Auftakt des Stadt- und Schulradelns: Fahrradtour am 26. Mai 2018

Zum Auftakt der Kampagne Stadt- und Schulradeln lädt Umweltdezernentin Barbara Akdeniz alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Stadt- und Schulradelns für Samstag (26.05.18) um 10 Uhr auf dem Pumptrack in Kranichstein (hinter der freien Comenius Schule) zur Fahrradtour ein: „Lassen Sie uns das Stadt- und Schulradeln 2018 gemeinsam eröffnen und die ersten Kilometer bei einer gemütlichen Radtour für die Kampagne zusammen fahren. Es lohnt sich in jedem Fall, beim Auftakt vorbeizuschauen.“

Die Fahrradtour wird beim Pumptrack in Kranichstein (Jägertorstraße 182) starten und nach einem Rundweg von rund zwölf Kilometern dort auch wieder enden. Die Kampagne Stadt- und Schulradeln läuft vom 26. Mai bis zum 15. Juni 2018. Man kann sich jederzeit vor und während des gesamten Aktionszeitraumes für die Kampagne anmelden. Auf der Website der Kampagne (http://www.stadtradeln.de/darmstadt) haben sich schon mehrere Teams gegründet und jede Menge Radlerinnen und Radler registriert, um ihre geradelten Kilometer einzutragen. Es besteht die Möglichkeit, sich in bereits bestehende Teams einzutragen, aber auch ein neues Team zu gründen. Die erzielten Ergebnisse des Stadt- und Schulradelns können während des gesamten Aktionszeitraumes auf der Website der Kampagne verfolgt werden. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt beteiligt sich nun zum siebten Mal an der Kampagne des Klima-Bündnisses.

„Verhelfen Sie uns auch in diesem Jahr wieder zu einem tollen Ergebnis und treten Sie fleißig in die Pedale, so dass wir die CO2-Vermeidung von 23 Tonnen aus dem letzten Jahr übertreffen“ – so der Appell von Umweltdezernentin Akdeniz an alle Bürgerinnen und Bürger.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt