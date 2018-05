23-Jähriger von Unbekannten attackiert

In der Nacht zum Samstag (11.-12.05.18) ist ein 23 Jahre alter Mann aus Darmstadt in der Neckarstraße von mehreren Tätern attackiert und seiner Jacke beraubt worden. Der Darmstädter wurde gegen 1.30 Uhr auf offener Straße unvermittelt angesprochen und aufgefordert seine Jacke auszuziehen. Als sich der 23-Jährige weigerte, schlugen mindestens zwei Täter auf ihn ein. Mit der Jacke des Mannes, bei der es sich um eine schwarze Windbreaker Jacke handelt, flüchteten die Kriminellen in Richtung Innenstadt. Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei einem der Flüchtigen um einen circa 1,90 Meter großen Mann mit kurzen dunkelblonden Haaren. Zur Tatzeit war er mit einem Jogginganzug bekleidet. Sein Komplize wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Um den Hals trug er eine silberne Halskette. Ersten Erkenntnissen nach sollen beide Männer aus einer größeren Personengruppe heraus agiert haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den ermittelnden Beamten der Darmstädter Kriminalpolizei zu melden. (Telefonnummer 06151/969-0)

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen