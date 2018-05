29-Jähriger von mehreren Unbekannten in Kranichstein attackiert

Am Samstagabend (05.05.18) wurde ein 29 Jahre alter Mann in der Grundstraße von mehreren Unbekannten attackiert. Gegen 22.20 Uhr lief der Darmstädter über die Grundstraße in Richtung Einkaufszentrum, als eine größere Personengruppe auf ihn zu gerannt kam. Ohne ersichtlichen Grund schlugen und traten sie auf den 29-Jährigen ein. Mit Verletzungen kam er anschließend in ein Krankenhaus. Ein Täter soll ein weißes „Tank-Top“ getragen haben. Die Fahndung nach den fliehenden Tätern verlief noch ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen