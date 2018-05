Linien F, H, KU fahren von 7. Mai an wieder regulär

Nach Abschluss der Gleisarbeiten am Schloßgraben im Bereich des Kongresszentrums fahren die Linien F, H und KU vom 7. Mai 2018 an wieder regulär. Die Haltestellen „Alexanderstraße/TU“ und „Pützerstraße“ werden in Richtung Luisenplatz wieder angefahren. Noch bis Ende Mai werden die Straßenbahngleise zwischen Schloßgraben und Karolinenplatz, bis August die Gleise an der Nord- und Ostseite des Friedensplatzes erneuert.