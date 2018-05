Nächster Sieg der Lilien: 3:0 beim Jahn

Die Lilien gewinnen am Sonntag (06.05.18) auch in Regensburg. Dank eines leidenschaftlichen Auftritts heißt es am Ende 3:0 (1:0). Jones, Ji und Kempe trafen für die Südhessen, die sich äußerst kaltschnäuzig vor dem gegnerischen Tor zeigten. Durch das zehnte ungeschlagene Spiel in Folge hat der SV Darmstadt 98 am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Zum ausführlichen Spielbericht…