Radfahrer verstirbt nach schwerem Unfall im Krankenhaus

Ein 56 Jahre alter Mann fuhr am Freitag (27.04.2018) gegen 11.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Landesstraße 3097 aus Darmstadt kommend in Richtung Eschollbrücken. Ein 62 Jahre alter Autofahrer, der aus Riedstadt stammt und in die gleiche Richtung fuhr, wollte den Radler kurz nach der Brücke über die Autobahn 5 überholen. Hierbei kollidierte er mit dem Radfahrer. Dieser zog sich bei dem anschließenden Sturz schwere Verletzungen zu und ist diesen am frühen Sonntagmorgen (29.04.2018) erlegen. Die genaue Unfallursache steht derzeit noch nicht abschließend fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Zeugen, die Hinweise zum Hergang haben oder denen der Fahrradfahrer aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier zu melden (06151/969-3710).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen