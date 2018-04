13-jähriger Junge wohlbehalten angetroffen – Einstellung der Fahndungsmaßnahmen

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem 13-jährigen Jungen, der seit Freitag vermisst wurde, können eingestellt werden. Beamte des Ersten Polizeireviers konnten den Ausreiser wohlbehalten am Mittwoch (18.04.2018) gegen 01.00 Uhr nach einem Hinweis aus der Familie in einer Wohnung in Eberstadt antreffen und zurück zu seiner Wohngruppe bringen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen