Fahrradfahrer schlägt Fußgängerin beim Vorbeifahren – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Mann hat eine 24 Jahre alte Frau am frühen Donnerstagmorgen (12.04.18) um kurz vor 6 Uhr in der Landgraf-Georg-Straße belästigt. Der Fahrradfahrer fuhr dicht an der jungen Frau von hinten vorbei, versetzte der Darmstädterin einen Schlag auf das Gesäß und setzte seine Fahrt fort. Der auf einem roten Fahrrad sitzende Mann wird als circa 1,80 Meter groß und kräftig gebaut beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. An den Kleidungsstücken soll sich eine weiße Aufschrift befunden haben. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 10) erbittet in diesem Zusammenhang Hinweise zu der beschriebenen Person. Wer hat den Vorfall möglicherweise beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen