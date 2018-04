Galaxien am Frühlingshimmel

Die Volkssternwarte Darmstadt lädt am 14.04. ab 21 Uhr zu einem Beobachtungsabend in das Observatorium auf die Ludwigshöhe ein.

Es wird Frühling! Am Südhimmel zeigen sich die Frühlingssternbilder Krebs, Löwe, Wasserschlange und Jungfrau. Im Löwen bieten sich viele interessante Objekte zur Beobachtung an, wie z. B. ein Galaxientrio und der Doppelstern Algieba. Dann geht es zur Whirlpool-Galaxie in den Jagdhunden, sowie zum Galaxienpaar M81 / M82 und dem Eulennebel im Sternbild Großer Bär. Gegen 23:00 Uhr zeigen sich im Osten mit der Leier und dem Herkules die ersten Sommersternbilder. Dort wird zum Ausklang des Abends der Kugelsternhaufen M13 beobachtet. Mit mehreren hunderttausend Sternen gleicht er einem kosmischen Bienenschwarm.

Bei schlechtem Wetter fällt die Beobachtung aus. Der Eintritt ist frei. Eine Anfahrtsbeschreibung findet sich unter http://www.vsda.de.