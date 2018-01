Auf frischer Tat ertappt – Zeuge stoppt Dieb in Darmstadt

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Beamte des Zweiten Polizeireviers am Sonntag (14.01.2018) einen Handtaschendieb in der Ehretstraße festnehmen. Der Kriminelle hatte gegen 17.15 Uhr versucht, über ein geöffnetes Fenster einer Erdgeschosswohnung nach einer Handtasche samt Geldbörse zu greifen, die sich griffbereit in dem Wohnraum befand. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei, verständigte die Polizei und hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Beamten fest. Wenige Stunden (1.10 Uhr) zuvor wurden zwei Handtaschen aus dem Gastraum einer Bar in der Kasinostraße auf die gleiche Weise gestohlen. Einen Tatzusammenhang schließen die Beamten der Ermittlungsgruppe daher nicht aus. Sie suchen Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969- 0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen