HEAG mobilo vermisst Gleise

Am Sonntag (07.01.18) vermisst das Darmstädter Verkehrsunternehmen HEAG mobilo an verschiedenen Stellen die Straßenbahngleise. Um die Messarbeiten in der Rheinstraße im Kreuzungsbereich von Berliner Allee und Göbelstraße abzusichern, werden in der Rheinstraße kurzzeitig die Fahrspuren abschnittweise eingeengt, so dass es zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen kann.