Polizei Essen fahndet mit Lichtbild nach Einbrecher – Täter hat möglicherweise Bezüge nach Darmstadt und Frankfurt

Am 28. November 2016 gegen 19:20 Uhr sind Einbrecher vermutlich durch ein gekipptes Fenster in eine Wohnung auf der Meißener Straße in Essen-Frohnhausen gelangt. Ein damals 29- Jähriger fand seine Wohnung unverschlossen und durchwühlt vor. Hochwertige Elektrogeräte, Schmuck und persönliche Gegenstände konnten die Einbrecher entwenden. Die Polizei sicherte Spuren in der Wohnung. Nach der Auswertung konnte ein damals 23- jähriger Mann ermittelt und festgenommen werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Festgenommene einen Komplizen hatte. Nach diesem zweiten Mann fahndet nun die Polizei. Der zuständige Ermittler des Kriminalkommissariats 32 fragt: Wer kann Angaben zur Identität des Gesuchten machen? Wer kennt seinen Aufenthaltsort? Der mutmaßliche Mittäter ist zwischen 30 – 35 Jahre alt, zirka 170 cm groß, hat braune Haare, eine dünne Statur, ein gepflegtes Erscheinungsbild und trägt häufig eine Sonnenbrille. Besonders auffällig ist, dass der Mann fast immer mit einem kleinen Hund unterwegs ist. Bei der Hunderasse handelt es sich vermutlich um einen Pekinesen. Der Gesuchte soll über Kontakte in Frankfurt am Main und Darmstadt verfügen. Daher besteht die Möglichkeit, dass er sich dort aufhalten könnte.

Bild: Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen