Brücke der Hilpertstraße wird am Wochenende gesperrt

Im Zuge der laufenden Bauarbeiten wird von Freitag, 5. Januar 2018, 22 Uhr, bis Montag, 8. Januar 2018, 6 Uhr, die Brücke der Hilpertstraße über die Main-Neckar-Bahn komplett gesperrt. In dieser Zeit werden Fertigteile zur Errichtung des neuen Brückenbauwerks eingehoben.

Der vorhandene Einbahnstraßenring (Am Kavalleriesand, Mina-Rees-Straße, T-Online-Allee, Hilpertstraße) bleibt bestehen. Der ausfließende Verkehr kann während der Sperrung nur die Straße Am Kavalleriesand nutzen. Umleitungen führen von Westen kommend in Richtung Süden über Rheinstraße, Berliner Allee, Groß-Gerauer Weg und Donnersbergring, von Süden kommend in Richtung Westen (Autobahn A 5) über Haardtring, Berliner Allee und Rheinstraße. Ortskundige werden gebeten, den Baustellenbereich zu umfahren.