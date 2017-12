Vorlesestunde im Januar 2018 in der Stadtbibliothek

Im neuen Jahr geht es gleich am Samstag, 6. Januar 2018, wieder los mit dem Vorlesen in der Stadtbibliothek Darmstadt im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2. Um 11 Uhr werden in der Kinder- und Jugendabteilung Geschichten vom kleinen Raben Socke und vom kleinen Känguru von den ehrenamtlichen Vorlesepatinnen und Vorlesepaten vorgelesen. Weitere Termine sind Samstag, 13. Januar, und 27. Januar 2018. Zwei Kamishibai-Geschichten stehen am 20. Januar auf dem Programm: „Frau Holle“ und „Der erste Schnee“. Die Vorlesepaten lesen für Kinder ab vier Jahren vor. Die Teilnahme ist kostenfrei.