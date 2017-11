Bagger von Baustelle gestohlen – Zeugen gesucht

Ein Bagger im Wert von mehreren Zehntausend Euro wurde in der Zeit von Freitagmittag (17.11.) bis Montagmorgen (20.11.17) von einer Baustelle in der Frankfurter Straße gestohlen. Gegen 7 Uhr bemerkten Zeugen den Diebstahl des Raupenbaggers und alarmierten die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis 12 Uhr am Freitag zurück. Wie die Kriminellen die Beute abtransportieren konnten, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges nehmen die Ermittler des 3. Polizeireviers unter der Rufnummer 06151/969-3810 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen