Gedichte von Monika Endres-Stamm und Nancy Hünger

Zur nächsten Lesebühne am Mittwoch, 1. November 2017, 19.30 Uhr im Literaturhaus, Kasinostraße 3, lesen Monika Endres-Stamm (Feldafing) und Nancy Hünger (Erfurt) neue Gedichte. Monika Endres-Stamm war Teilnehmerin der Darmstädter Textwerkstatt und veröffentlichte zuletzt „Tempeltänzerin und Senatorin: ein Leben für Bali“ (2015). In ihren Gedichten zeigt sie sich als Naturlyrikerin, die in kleinen Bewegungen große Vorgänge spiegelt. Nancy Hünger hat bereits mehrere Gedichtbände vorgelegt, Preise und Stipendien gewonnen. Zuletzt erschienen ist der Band „Ein wenig Musik zum Abschied wäre trotzdem nett“, Dresden 2017. Sie wird vorgestellt von Bernd Leukert (Frankfurt am Main). Der Abend wird musikalisch begleitet durch George Goodman am Klavier; Kurt Drawert moderiert. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt